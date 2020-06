Kennedytunnel onder water: "Afvoer verstopt door slib en afvalresten van werf vlakbij"

Door het hevige onweer van vanmiddag is de Kennedytunnel in Antwerpen onder water komen te staan. De enorme verkeershinder die daardoor is ontstaan, sleept nu al uren aan. Het water in één tunnelkoker lijkt maar niet weg te trekken. Geen toeval, zo blijkt, want de afvoerputjes zijn verstopt door slib van een vlakbij gelegen werf van de Oosterweelverbinding.