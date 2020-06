Koning Filip bezoekt Janssen Pharmaceutica: "De hele wereld staat te kijken naar wat u doet"

Koning Filip heeft een bezoek gebracht aan Janssen Pharmaceutica in Beerse. Daar zoeken wetenschappers naar een vaccin tegen het coronavirus. Volgende maand starten ze met de eerste testen op mensen en er hebben zich daarvoor al meer dan 500 vrijwilligers gemeld. "De hele wereld staat te kijken naar wat u doet en voor het imago van ons land is dat fantastisch", zei koning Filip. Bekijk hierboven het verslag van onze reporter over het koninklijk bezoek.