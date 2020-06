Genk investeert in nieuw porseleinen paviljoen van Piet Stockmans. Oppositie niet akkoord: "Door corona zijn er andere noden"

De beslissing om die haalbaarheidsstudie mee te bekostigen, roept heel wat vragen op bij Jos Lantmeeters, gemeenteraadslid voor oppositiepartij N-VA. Volgens Lantmeeters kon Stockmans in het verleden al op een slordige twee miljoen euro aan overheidssteun rekenen. “Ik waardeer Stockmans als artiest. De man heeft zijn verdiensten en is absoluut een ambassadeur van onze stad. Maar in deze coronatijd moeten we goed overwegen of we één iemand kunnen blijven subsidiëren, terwijl er momenteel veel kunstenaars zijn die het moeilijk hebben en een duwtje in de rug kunnen gebruiken. Bovendien hebben we momenteel vooral geld nodig voor andere projecten. Veel Genkenaren draaien, sinds de coronacrisis, élke euro twee keer om. Wij voorspellen dat, als er nu al geld gevraagd wordt voor een studie, er binnenkort ook geld gevraagd wordt om het paviljoen te bouwen. Onze partij wil daarom de rem indrukken en meer uitleg vragen."