Liberale schepen in Jette neemt ontslag na onderzoek naar mogelijke verkiezingsfraude

Volgens de krant La Dernière Heure zou de gerechtelijke federale politie van Brussel een onderzoek gestart zijn rond valse volmachten. Het parket liet weten dat er nog geen verdachten werden geïdentificeerd. Maar volgens de krant draait het rond tientallen volmachten die zouden zijn bekomen uit één en hetzelfde rusthuis in Jette. Shirley Doyen werkt in dat rusthuis. Op bepaalde volmachten zou enkel een kruisje staan in plaats van een handtekening.