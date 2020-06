Limburgse zwembaduitbaters boos door opening zwembaden in buurlanden: "Waarom wij nog niet?"

Ook in zwembad Lago in Pelt is alles klaar voor een snelle heropening. "We merken dat iedereen in de zwembadsector heel graag opnieuw wil starten en we zijn ervan overtuigd dat dat ook op een veilige manier kan", vertelt Bert Thijs van zwemparadijs Lago. "Chloorwater doodt trouwens alle virussen en bacteriën. We gaan ook verschillende hygiënemaatregelen nemen en de ventilatie zal voor 100 procent met buitenlucht werken. Daardoor zal de luchtkwaliteit in het zwembad optimaal zijn voor onze bezoekers."