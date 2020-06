Liveblog: aantal besmettingen in Peking blijft stijgen, in Brazilië gaat het van kwaad naar erger

In India zijn in één dag meer dan 2.000 doden geteld. Dat hoge aantal is deels te wijten aan een herziening van de cijfers in Mumbai, de ergst getroffen stad in India. Daar kwamen na fouten in de tellingen van de voorbije dagen in één klap 832 doden bij.

In totaal zijn in India nu al bijna 12.000 mensen overleden aan het coronavirus, op een bevolking van 1,3 miljard inwoners. Hoewel de epidemie nog volop woedt in het land, werden de strikte lockdownmaatregelen, die sinds eind maart van kracht waren, begin deze maand opgeheven. Niet zozeer omdat de piek voorbij lijkt, maar wel omdat de Indiase economie er zwaar onder te lijden had.