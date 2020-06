Man komt om het leven op ligfiets in Voormezele

De man maakte een ritje met een vriend. Ze dwarsten de Ruusschaertstraat, dat is op de grens van Dikkebus en Voormezele. Een automobilist was totaal verrast door het manoeuvre en reed de man in de ligfiets aan. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Zijn vriend, die het ongeval zag gebeuren, bleef ongedeerd maar was in shock. Ook de automobilist was erg onder de indruk.

Het parket van Ieper stuurde een deskundige om de omstandigheden van het ongeval te reconstrueren. Vermoedelijk tot 19 uur vanavond zal er geen verkeer mogelijk zijn tussen de rotondes van de Dikkebusseweg met de Kemmelseweg.