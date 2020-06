Meer dan 400 mensen willen nieuwe coronavaccin testen

Er is duidelijk veel interesse om het potentiële coronavaccin van Janssen Pharmaceutica te testen. "Het valt ook op dat de mensen die zich aanbieden vaak nog nooit aan een soortgelijk onderzoek hebben deelgenomen", zegt Johan van Hoof van de afdeling vaccins bij Janssen Pharmaceutica.

Ondanks de grote interesse zoekt het bedrijf nog altijd mensen die het vaccin willen testen. "We hebben nog een 100-tal mensen nodig. Niet iedereen komt in aanmerking. De testpersonen worden eerst grondig onderzocht om te zien of ze in goede gezondheid zijn", aldus van Hoof.

Op het uiteindelijke vaccin is het nog even wachten. De eerste resultaten van het onderzoek worden in het najaar verwacht. In het voorjaar van 2021 zouden we moeten weten of het potentiële coronavaccin ook werkt.