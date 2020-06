Drie partijvoorzitters op zoek naar "een meerderheid": wat zijn de slaagkansen van deze laatste formatiepoging? 

En als een minderheidsregering niet uitgesloten is: waarom dan niet een soort heruitgave van de Zweedse coalitie? Dat is de federale regering zoals we die kenden voor de N-VA eruit stapte eind 2018 wegens het VN-Migratiepact: een regering dus met N-VA, MR, Open VLD en CD&V. Die partijen hebben nu samen 63 van de 150 zetels in de Kamer. "Voeg daar bijvoorbeeld nog CDH aan toe en dan kom je in de buurt van de 70 zetels. En dan lukt het wel weer met die relatieve meerderheid", zegt VRT-Wetstraatjournalist Ivan De Vadder.

Het is in elk geval de wens van Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert en zijn CD&V-collega Coens dat de N-VA deel zou uitmaken van de federale regering, als dat nu een meerderheids- dan wel een minderheidskabinet zal zijn. Volgens Lachaert is de PS in elk geval niet meer incontournable, noodzakelijk om tot een federale regering te komen, zei hij vanmiddag in "Villa Politica".

"Wij hebben de ambitie nog niet opgegeven om effectief tot een meerderheid te komen. Die oefening willen we nog navlooien. Maar de deur is open gezet na dat denkspoor van een minderheidskabinet. En daar zijn een aantal varianten op mogelijk. De klassieke tripartite is niet de enige. Als men bereid is om minderheidskabinetten te onderzoeken, dan is niemand incontournable, ook de PS niet."