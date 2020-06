Restaurants serveren ze al, maar mosselseizoen nog niet begonnen: "Wie echt lekkere mosselen wil, wacht nog twee weken"

"Het mosselseizoen start elk jaar wat eerder, maar het is nu nog niet begonnen", vertelt mosselhandelaar André Bols van Bols & Cie uit Kampenhout. "Door de klimaatverandering verschuift het mosselseizoen. Het begint vroeger en het stopt ook vroeger. Jaren geleden begon het seizoen midden juli en eindigde het in april. Nu begint het al eind juni en eindigt het in maart." Dat bevestigt ook vis- en mosselhandelaar Michiels uit Tielt-Winge: "Om goede mosselen te kunnen eten, moet je nog even geduld hebben."