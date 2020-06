Gigantische muurschildering van ROA op gevel Gents Universiteitsmuseum is af

Het kunstwerk bevindt zich op een wand van 29 meter hoog en 10 meter breed op de rechterzijgevel van het GUM op Campus Ledeganck, midden in de Plantentuin.



Het werk is deels te zien vanaf de straat, maar het valt het best te bewonderen vanuit de Plantentuin die op 6 juli weer opengaat. U moet wel online een tijdslot reserveren omdat net zoals in de Gentse musea slechts een beperkt aantal bezoekers toegelaten is. Deze veiligheidsmaatregelen gelden nog altijd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.