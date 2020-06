Schepen zonder kapitein en vrachtwagens zonder chauffeur: Gentse zeehaven test het uit

"Het voordeel van zo'n gedigitaliseerd systeem is ook dat je bepaalde lijnen in het havengebied kan standaardiseren: dan kunnen vrachtwagens bijvoorbeeld vaste geautomatiseerde routes krijgen. Dat zou goed zijn voor de veiligheid", gaat Bresseleers verder. "Naast de veiligheid gaan we vooral onderzoeken of het rendabel is. We moeten bijvoorbeeld kijken wie welke verantwoordelijkheid draagt, welke kosten eraan verbonden zijn ..."

'5G-Blueprint' is een samenwerking van partijen uit Nederland, Vlaanderen, Zwitserland en Tsjechië. De Europese Unie heeft het onderzoeksproject een subsidie toegekend van 10 miljoen euro.