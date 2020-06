Grote uil die al bijna een jaar boven Vilvoorde fladdert is eindelijk gevangen

Sinds september 2019 wordt er in de omgeving van Vilvoorde regelmatig een Europese oehoe gesignaleerd. Waar het dier precies vandaan komt is voorlopig nog niet duidelijk. Verschillende bewoners merkten het dier al op in het centrum van de stad. De uil was ook niet bang om relatief dicht bij mensen te komen. In februari kon Vilvoordenaar Houari El Hannouti nog een filmpje maken van het dier terwijl het op het balkon van de slaapkamer van zijn dochter zat. “Het was echt indrukwekkend”, vertelt El Hannouti. “We vermoeden dat het een tam dier is, want het heeft duidelijk geen angst van mensen. Hij is waarschijnlijk ergens ontsnapt, want er hangt een stuk van een lederen riem aan zijn poot."