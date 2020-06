OH Leuven legt lot in handen van Marc Brys:"7 weken tijd om spelers klaar te stomen voor historische wedstrijd" 

Brys zelf is vereerd om trainer van OHL te mogen zijn. "Ik ben vereerd om voor deze mooie en ambitieuze club te mogen werken. Ik ben gemotiveerd en kan niet wachten om de club te helpen om de ambities waar te maken.” Als beseft hij dat hij onmiddellijk voor een moeilijke wedstrijd staat met de mogelijke promotie naar 1A. "Dat is geen ideale situtatie, maar het is nu zo", zegt Brys. "We hebben zeven weken de tijd, dat is ruimschoots genoeg om iets neer te zetten met de spelers die er zijn. Die wedstrijd is historisch voor OHL en zo zullen we die wedstrijd ook aanpakken."