Online-actiedag in non-profitsector: “De “helden van de zorg” gaan de coronarekening toch niet betalen ?”

De christelijke vakbond ACV Puls houdt vandaag een actiedag in de non-profitsector. Niet met een grote betoging in Brussel, maar met “de eerste online Non-Profit Actiedag aller tijden”, zoals de vakbond het zelf omschrijft. Want met name de zorgsector is blij met het applaus in deze coronatijden, maar er mag nu ook boter bij de vis komen.