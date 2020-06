Oom van Syrische president Bashar al-Assad veroordeeld tot vier jaar cel wegens fraude in Frankrijk

De 82-jarige Rifaat al-Assad was onlangs schuldig bevonden aan fraude, het illegaal verkrijgen van goederen en vastgoed en het witwassen van geld.

Vandaag is hij door de rechtbank in Parijs veroordeeld tot vier jaar cel. Bovendien worden alle eigendommen van hem in Frankrijk (ongeveer 90 miljoen euro) verbeurd verklaard, evenals een luxeflat in Londen. Die laatste zou 29 miljoen euro waard zijn. Het Spaanse gerecht heeft eerder ook al de hand gelegd op het vermogen van Rifaat in dat land. De advocaten van de man hebben gezegd dat hij in beroep gaat.