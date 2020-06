Straatgeweld in Dijon is geen afrekening in het drugmilieu

Stel u voor: u woont in buitenwijk van een stad in een sociale appartementsblok. Voor uw huis hebt u dagelijks dealers rondhangen die hun “klanten” verder helpen. De politie doet er niets aan. De dealers gaan zelfs zo ver dat ze acties houden en smartphones op snapchat weggeven in de vorm van een wedstrijd.

U bent een aantal jaar geleden naar hier geïmmigreerd. U werkt hard, maar u heeft nog niet de mogelijkheid gehad om uit deze omgeving te ontsnappen. U en uw kinderen moeten dagelijks langs deze mensen passeren, die ook nog eens gewapend zijn. De kans is groot dat het tot conflicten komt als assertiviteit in uw cultuur zit. In België is dat moeilijk voor te stellen, maar in Frankrijk is dat de realiteit in vele steden.