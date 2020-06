Opdrachtgever Kasteelmoord vraagt elektronisch toezicht

Gyselbrecht zal al een hele tijd in voorhechtenis en komt nu in aanmerking voor vervroegde vrijlating. Volgens zijn advocaat Johan Platteau heeft de gevangenisdirectie en de psychosociale dienst een positief advies gegeven. "Enkel het parket maakt bezwaar tegen een vervroegde vrijlating."

De beslissing is aan de strafuitvoeringsrechtbank. "Ik kan alleen maar hopen dat die mijn client de kans geeft om voor zijn vrouw en zijn familie te zorgen", zegt Platteau. "Dokter Gyselbrecht beseft dat hij een fout heeft gemaakt en wil iets terugdoen voor de maatschappij. Ik kan niet in detail gaan maar hij heeft een project voor hulpbehoevenden in gedachten."