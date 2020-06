Ophef op sociale media na uitspraak Grondwettelijk Hof over religieuze kentekens: "Hoofddoek is voor mij niet enkel kledingstuk"

Sara, één van de vijf studenten die destijds klacht indiende, is teleurgesteld in de uitspraak van het Grondwettelijk Hof: “Een hoofddoek is voor mij niet enkel een kledingstuk die ik draag, maar het is ook een deel van hoe ik ben. Tijdens mijn inschrijving op school heb ik het verbod ontdekt. Dat heeft me gekwetst maar ik besloot niet bij de pakken te blijven zitten of mijn studies op te geven."