Komt er een volksraadspleging over Leopold II-laan in Leopoldsburg? 

"Wij stellen voor om het volk, samen met de andere oppositiepartijen, te raadplegen om te kijken of er een draagvlak is", legt Danny Bloemen van PRO Leopoldsburg uit. "Als 50 procent van de inwoners zegt dat we afstand moeten nemen van koning Leopold II, kunnen we ons daarbij neerleggen. Maar ik vind niet dat we de geschiedenis van Leopoldsburg, die rechtstreeks en onrechtstreeks gelinkt is aan het koningshuis, zomaar moeten wegvegen."