Incest bij 'bouwer-koningen' uit de neolithische ganggraven-cultuur in Ierland

Het onderzoek naar de oude genomen strekte zich uit over twee millennia en bracht nog andere verrassende resultaten aan het licht.

In de oudste bekende grafstructuur op het eiland, het Poulnabrone-hunebed, ontdekten de onderzoekers het oudste tot nu toe vastgestelde geval van het syndroom van Down bij een jongetje dat daar 5.500 jaar geleden begraven was. Een analyse van isotopen toonde aan dat het jongetje borstvoeding had gekregen.

De combinatie van die twee vaststellingen wijst er volgens de onderzoekers op dat duidelijk zichtbare afwijkingen in het verre verleden geen hinderpaal vormden voor een prestigieuze begrafenis.

Daarnaast toonden de analyses ook aan dat de mensen die de monumenten gebouwd hebben, vroege boeren waren die naar Ierland gemigreerd waren en de plaats hadden ingenomen van de jagers-verzamelaars die hen voorafgingen.

Die vervanging was echter niet volledig: bij een enkel individu uit het westen van Ierland ontdekte men dat hij in zijn recente stamboom een Ierse jager-verzamelaar had. Dat wijst erop dat de oudere bevolking eerder opgeslorpt werd dan uitgeroeid.

De genomen van de zeldzame overblijfselen van Ierse jagers-verzamelaars tonen aan dat ze nauwst verwant waren met jagers-verzamelaars uit Groot-Brittannie - bijvoorbeeld de Cheddar-man - en uit het Europese vasteland.

In tegenstelling met de Britse stalen vertoonden deze vroegste bewoners van Ierland echter genetische sporen van een langdurige isolatie op het eiland. Dat sluit aan bij wat we weten over de prehistorische zeeniveaus na de ijstijd: Groot-Brittannië bleef lang het terugtrekken van de gletsjers nog verbonden met het continent door een landbrug, terwijl Ierland afgescheiden was door de zee. Zijn kleine, vroege bevolking moet dus het eiland bereikt hebben in primitieve bootjes.

