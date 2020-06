Petitie met 34.000 handtekeningen voor behoud van natuurgebied de Groene Delle in Hasselt en Lummen

Een delegatie van het actiefront werd ontvangen door minister Demir zelf. "Het was een aangenaam gesprek", zegt Van Den Abbeele. "Ze gaf de indruk dat ze openstond voor onze argumenten. We hebben het gehad over de omslag die gemaakt moet worden, over het stoppen met opofferen van open ruimte. En ook over het niet meer ingaan op lobbygroepen, ze sprak in bepaalde dossiers over, maar in andere dossiers ook over VOKA."

Volgens de Bond Beter Leemilieu is er nog 1000 ha industriegrond beschikbaar in Vlaanderen, 200 ha daarvan zou langs kanalen liggen.

Het openbaar onderzoek over de plannen met De Groene Delle loopt nog tot 7 augustus, daarna moet minister Demir een beslissing nemen."De minister zei ook meerdere malen dat er nog geen enkel besluit is genomen en dat ze het dossier geërfd heeft van haar voorganger", besluit Van Den Abbeele.

Jan Vandoren, de man die deze maand 1.000 km door de Limburgse natuur skeelert, reed vandaag 30 km non-stop in en rond de Groene Delle.