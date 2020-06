Philippe Robrecht schrijft nummer voor rijschool: “Leerlingen moeten luisteren tijdens het manoeuvreren”

Het is niet de eerste keer dat Philippe Robrecht een nummer op maat schrijft. “Ik doe dat wel vaker, soms voor campagnes of voor rouwdiensten”, legt de zanger uit. “Het nummer dient om de leerlingen gerust te stellen, maar ze mogen ook niet in slaap vallen. Dus het is een fris lied dat vertrouwen geeft en stress wegneemt.”