Politie neemt een ton kippenvlees in beslag in Antwerpen-Noord

Het wijkteam van de politie kwam de illegale handel op het spoor na een controle van een voertuig in de buurt van het Sint-Jansplein in Antwerpen-Noord. Twee mannen waren ter hoogte van een beenhouwer kippenvlees aan het uitladen. De papieren voor de levering bleken niet in orde te zijn. Toen de politie hun identiteitskaart vroeg, zette één van de mannen het op een lopen. Later bleek dat beide mannen in het zwart aan het werk waren.

Na verder onderzoek stootte het wijkteam op een illegale groothandel in vleeswaren aan de Slachthuislaan. "Niets was er in orde", zegt Willem Migom van de Antwerpse politie. "Ze hadden geen vergunningen, alles gebeurde in het zwart, en het vlees was niet gecontroleerd." Het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid werd verwittigd en nam er een ton kippenvlees in beslag. De zaakvoerder van het bedrijf wordt nog ondervraagd.