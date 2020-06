Technisch werkloze podiumbouwer organiseert optredens in achtertuin Rock Werchter 

Inkfish Media uit Begijnendijk, Larsson Studio uit Aarschot en Zippolla uit Haacht. Deze drie bedrijven zijn normaal gezien nu druk in de weer met de opbouw en organisatie van de festivals in Werchter. Maar dat werk is door de coronacrisis helemaal weggevallen. Omdat de drie bedrijven niet kunnen stilzitten, besloten ze om een online festival te organiseren.

Chris Holemans van Zippolla: "Onze firma ligt op anderhalve kilometer van de weide van Rock Werchter. We hebben een eigen weide en dus hebben we beslist om wat podia te bouwen die we hier nu toch hebben staan. We gaan ons amuseren en nodigen zangers, bands en dj's uit. De twee andere bedrijven, Larsson Studio zorgt voor het voor licht en geluid en Inkfish Media voor de camera's. De artiesten krijgen een podium ter beschikking en de fans kunnen alles volgen via onze website."