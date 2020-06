Ruth Joos presenteert "De ochtend" op Radio 1, Gert Geens nieuwe stem van "De wereld vandaag"

""De ochtend" weer op de kaart zetten met politieke interviews. Dat was de uitdaging waar we twee jaar geleden aan begonnen", zegt Michaël Van Droogenbroeck. "En daar zijn we ook in geslaagd, denk ik, dankzij een heel goed team. Het was erg fijn om te doen, maar het ochtendritme was ook erg vermoeiend. Vanaf september keer ik terug naar financieel-economische verslaggeving voor VRT NWS, over de grootste economische crisis in decennia. Maar de liefde voor de radio zal nooit helemaal verdwijnen, en daarom ben ik blij dat ik voortaan elke zaterdag op ontbijt kan bij een politicus.”