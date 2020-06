Grimbergse stopt als schepen: "Niet meer combineerbaar met mijn job als woordvoerder N-VA"

Mouligneaux haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 op één na de meeste stemmen van haar partij. Zo verzilverde ze een zitje in de gemeenteraad en toen N-VA samen met Vernieuwing en Open VLD in Grimbergen een coalitite vormde, kreeg ze ook een functie als schepen.

Op dat moment was ze al een tijdje deeltijds Franstalig woordvoerster van Bart De Wever en kon ze beide jobs goed combineren. Ondertussen, na de vorming van de nieuwe Vlaamse regering, werd ze gevraagd om voltijds partijwoordvoerster te worden van N-VA.

Na meer dan zes maanden wordt het nu duidelijk dat de combinatie met haar schepenambt niet haalbaar is. "Het is met spijt in het hart dat ik mijn schepenambt moet stopzetten, want dat is één van de mooiste politieke mandaten die er zijn", aldus Mouligneaux. "Ik kan niet meer genoeg tijd steken in mijn job als schepen, dus moet ik een keuze maken in het belang van Grimbergen en mijn partij."