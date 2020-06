Scholen in Harelbeke stoppen volgend jaar een half uur vroeger 

De scholengemeenschap heeft een aantal redenen voor de vervroeging. “Onze middagpauze is te lang, we wilden die korter maken”, zegt Bruno Colpaert, directeur van de Vrije Basisschool Sint-Rita in Harelbeke, 1 van de 7 scholen.



"Ze hadden vroeger maar les tot 11u40, het laatste lesblok was maar 20 minuten. Dat was moeilijk te organiseren, we hebben dat dan verlengd tot 12.10 uur, zodat we 4 volwaardige lesblokken hebben van 50 minuten. We korten nu de pauze in, waardoor de dag minder lang duurt", legt Colpaert uit.

"Maar we vonden ook dat onze kinderen in de voormiddag veel meer leergierig zijn. We denken ook aan peuters die maar een halve dag komen en daardoor nu meer lestijd hebben."