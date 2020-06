Gemeente is wachten op subsidies beu en bouwt zelf nieuwe school in Sint-Stevens-Woluwe

De nieuwbouwschool komt op de plaats waar nu het oud-gemeentehuis van deelgemeente Sint-Stevens-Woluwe staat. Ook feestzaal De Snuifmolen wordt afgebroken. Jaren geleden werden de gebouwen van de gemeentelijke basisschool al gerenoveerd. Normaal gezien kunnen de werken volgend jaar van start gaan. “Er komt een nieuw gebouw met zes nieuwe klaslokalen en een polyvalente zaal. De school zal die gebruiken als refter, maar er kan ook in gesport worden”, vertelt Onderwijsschepen Dirk Philips (Open VLD). “ In het weekend zal die zaal ook kunnen verhuurd worden aan verenigingen. Uiteraard komt er ook een nieuwe speelplaats en we voorzien een duurzaam groendak. We wachten al lang genoeg en willen tonen dat we Sint-Stevens- Woluwe niet vergeten zijn," besluit Philips.