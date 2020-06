Overtollige corona-komkommers eindigen als zomers drankje om voedselverspilling tegen te gaan

Cateringbedrijf Atelier M uit Merelbeke is een van de bedrijven die kan profiteren van de techniek, om bijvoorbeeld een soort limonade te maken: "We zijn bezig een zomerdrankje te ontwikkelen op basis van komkommersap", vertelt Michaël Verlinden bij Radio 2 Oost-Vlaanderen. “Ons bedrijf streeft naar een zero waste aanpak. We willen volop inzetten op het verwerken van voedseloverschotten. Deze techniek past daar in." Samen met ILVO is het bedrijf ook betrokken in het Interreg project ‘Food from Food’.