Spandoeken met pictogrammen tegen sluikstorten in regio Zaventem

Interza zegt dat het hen niet gaat om zo veel mogelijk boetes uit te delen, wel om sluikstorten zo veel mogelijk te vermijden. “Wie goed sorteert, kan de afvalkost erg beperken. Het is daarom veel slimmer en goedkoper om je afval goed te sorteren dan te riskeren om tegen de hoge sluikstortboetes op te lopen. De goede resultaten van de handhaving zijn niet enkel het gevolg van de inzet van camera’s. We krijgen veel hulp van de medewerkers op het terrein die de sluikstorten opruimen en de vuilbakjes leegmaken, maar ook van de gemeentelijke diensten, politie en onze vele honderden propere burgers. Dankzij hun informatie kunnen we bijkomende vaststellingen doen, waarschuwingen uitdelen of de camera heel gericht inzetten”, zegt voorzitter van Interza Marleen Ral.