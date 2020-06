Tien jaar cel voor vader die dochter probeerde te wurgen met USB-kabel

De politie was op 8 november 2019 toevallig in de straat van het gezin om een verkeersongeval af te handelen. Een jongetje van 12 riep om hulp omdat zijn vader zijn zus aan het wurgen was. Toen de agenten de woning binnenkwamen, zat de veertiger met zijn knieën op zijn dochter. Hij had het meisje met een USB-kabel proberen te wurgen en hij had haar ook met een bezemsteel geslagen. De man zou zijn dochter hebben aangevallen, omdat hij dacht dat ze haar hoofddoek niet had gedragen op school.

Het meisje verklaarde dat ze opgelucht was toen de politie binnenviel. De vader zou al jarenlang het gezin terroriseren. Ook haar moeder en de vijf andere kinderen hadden een panische angst voor hem. De kinderen mochten niks en hij gebruikte bijna dagelijks geweld.

De man kreeg een celstraf van 10 jaar en daarnaast werd hij ook nog vijf jaar ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank.