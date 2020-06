Tieners zingen "I'm still standing", Elton John is "van zijn sokken geblazen"

"Ik zag de clip en ik was helemaal van mijn sokken geblazen", zegt Elton John in het filmpje. "Ik heb hem zelfs drie keer na elkaar bekeken omdat ik maar niet kon geloven hoe goed jullie het zongen en speelden! Het is geen makkelijke song om te zingen en al zeker niet om te spelen. Ik stuur jullie al mijn liefde, jullie hebben me echt blij gemaakt!"

"Ik weet dat het al een rottige tijd geweest is voor jullie. Alles is afgelast door het coronavirus. Maar jullie hebben iets briljants gedaan. Ik hoop dat muziek een grote rol zal blijven spelen in jullie carrière. En ik beloof jullie, wanneer ik weer in Engeland kan spelen, als dit alles voorbij is, dan nodig ik jullie uit als gast op mijn school."