Twee Mechelse iconen krijgen mondmaskers: "We willen de zorgverleners en Mechelaars een hart onder de riem steken"

De twee Mechelse iconen zijn erg verschillend. "We hebben aan de ene kant voor het klassieke kunstwerk De Vreugdekreet van Mariette Teugels gekozen. Aan de andere kant hebben we een moderner stuk gekozen. De reus Noa is samen met haar broer Amir de nieuwste aanwinst bij de reuzenfamilie in Mechelen. De reus staat voor diversiteit en creativiteit. Zo willen we zo veel mogelijk verschillende mensen aanspreken", zegt Siffer aan Radio 2 Antwerpen.