Vlaams Zwemfederatie: "Onbegrijpelijk dat zwembaden nog steeds gesloten moeten blijven"

De Zwemfederatie is bovendien bang dat de wachtlijsten voor kandidaat-zwemmers verder zullen oplopen maar dat tegelijkertijd ook heel wat mensen hun lidmaatschap zullen opzeggen omdat ze niet langer willen wachten om weer te beginnen sporten. "Zwemmen is een sport die je niet zomaar kan simuleren in je tuin."

Vandaag zit de Commissie Sport in het Vlaams Parlement nog samen over de heropening van de zwembaden. Rydant wil daarom haar pleidooi nog eens kracht bijzetten. "In onze sport gaat weinig geld om, daarom vrees ik dat we in vergelijking met voetbal of wielrennen wat minder druk kunnen zetten."