Vlaamse Milieumaatschappij wil vervuiling met plastic korrels in waterlopen en zee aanpakken: "Al veel problemen, ook in Tessenderlo"

"Die plastic korrels lossen niet in water op", gaat Katrien Smet verder. "Vogels en ook andere waterdieren eten dan die korrels op. Ze kunnen daardoor spijsverteringsproblemen krijgen en uiteindelijk sterven. Bovendien zijn die korrels, als ze in waterlopen of de zee terechtkomen, moeilijk op te ruimen. Voorkomen is dus beter dan genezen."

Wie zelf vervuiling met plastic korrels tegenkomt, mag dat altijd melden bij de politie of bij de gemeentelijke milieudienst.