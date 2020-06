Transportondernemers willen meer snelwegparkings om ongevallen met vrachtwagens te vermijden  

Transport & Logistiek Vlaanderen, de koepel van transportondernemers, pleit voor meer of grotere snelwegparkings om ongevallen te vermijden. Maandag gebeurde nog een zwaar ongeval op de E17 in Nazareth. Een vrachtwagen reed daar in op twee geparkeerde vrachtwagens. Die stonden op de pechstrook en niet op de snelwegparking, omdat die volzet was. Parkeren op de pechstrook is verboden. Chauffeurs parkeren er soms toch, om zo boetes te vermijden voor het te lang doorrijden zonder te rusten.