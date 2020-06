Troostplekken op vijf locaties in Limburg: “Om stil te staan en troost te bieden na zware coronacrisis”

“De afgelopen maanden hebben veel mensen heel wat moeten missen”, vertelt Noëlla Schoutenden van Ferm. “Familie en vrienden, maar ook onze activiteiten. Sommigen hebben dierbaren verloren tijdens de crisis, en konden geen afscheid nemen op een volwaardige manier. In normale omstandigheden is het logisch dat je elkaar troost biedt en een knuffel geeft. Maar in deze tijden kan dat niet. Daarom hebben we de campagne ‘Plan Troost’ gelanceerd, waar die troostplekken deel van uitmaken.”

De troostplekken vind je in de Limburgse natuur. Daar staat dan een bordje met uitleg. Maar welke invulling de troostplek juist krijgt, kunnen bezoekers zelf kiezen. “Er kunnen bijvoorbeeld kleurrijke linten in de bomen hangen die symbool staan voor troost. Daar kunnen bezoekers dan de naam van een persoon opschrijven. Het is een symbolische plek, waar je even kan stilstaan bij troost.”