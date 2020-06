VRT Sandbox helpt leerkrachten met digitale transformatie

Leerkrachten hebben zich de afgelopen maanden in een recordtijd moeten aanpassen aan een nieuwe situatie, waarbij digitaal afstandsonderwijs en individueel leren de norm werd. Niet iedereen was daarop voorbereid. Tegelijk verwacht men dat deze manier van lesgeven in de toekomst steeds meer aan belang zal winnen. Bijvoorbeeld door onlinelessen of extra oefeningen te voorzien die als aanvulling kunnen dienen op lessen in het klaslokaal.

Deze omslag vereist nieuwe vaardigheden van de leerkracht. Want een verhaal brengen voor onlinelessen vraagt een andere aanpak en didactiek dan voor de klas. Leerlingen moeten immers van bij het begin worden meegenomen en moeten nadien permanent worden uitgedaagd om hun aandacht bij de les te houden.