VS lanceert sancties tegen iedereen die het Assad-regime in Syrië helpt; dreigt economische ineenstorting?

De voorbije week is er sociaal protest uitgebroken in de zuidelijke stad al-Suwayda, niet van de grens met Jordanië. Daar wonen nochtans vooral druzen en die stad was in de oorlog altijd loyaal gebleven aan Assad. Ook in de havensteden Tartus en Latakia aan de Middellandse Zee, ook traditionele bolwerken van de Assad-clan, werd er geroepen om het ontslag van Assad. De sancties zijn dan wel niet van toepassing op voedselhulp of andere humanitaire hulp van ngo's, ze zijn toch voelbaar.

Een onbedoeld nevenaspect van de Caesar Act is Libanon, economisch een poort van Syrië naar de buitenwereld. Libanon dreigt zo ook getroffen te worden en kampt zelf al met een zware financiële economische crisis en een groot volksprotest.