Commissie in parlement zal zich buigen over koloniaal verleden, onduidelijk of dat tot excuses van koning moet leiden 

De vorm waarin het debat zal doorgaan, is nog niet definitief uitgewerkt. Zo is er nog niet beslist of het debat kan plaatsvinden in de bestaande commissie Buitenlandse Zaken, of er een nieuwe "bijzondere" commissie moet worden opgericht.



Ook over de concrete opdracht die de commissie krijgt, is nog twijfel. "Verengen we het tot Leopold II of nemen we het volledige koloniale verleden van België onder de loep? Wat is de rol van de experten, wat met de slachtoffers? Die vragen moeten vooraf behandeld worden, nog voor het parlementair reces (op 21 juli, red.)", zegt Dewael. Concreet zal de commissie Buitenlandse Zaken nu bespreken hoe het debat er precies moet uitzien.