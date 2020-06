Blij, bang, boos? Mensen kunnen afleiden hoe chimpansees zich voelen, en waarom, op basis van hun geluid

De deelnemers bleken in staat te zijn om correct te bepalen of de geluiden die ze hoorden, positief of negatief klonken, ontspannen of opgewonden. Meer zelfs, ze konden uit die geluiden meer afleiden over de situaties waarin ze gemaakt werden, bijvoorbeeld spel of gevaar.

"Voor het eerst tonen we aan dat mensen bij nauw verwante diersoorten kunnen afleiden in welke context hun geluiden gemaakt zijn, enkel op basis van dat geluid", zegt hoofdonderzoeker Roza Kamiloglu. "We kunnen raden of het gemaakt werd in een positieve of negatieve situatie, en of het dier ontspannen of opgewonden is."