Wateroverlast in Torhout door wolkbreuk

Een fiks onweer heeft wateroverlast veroorzaakt in Torhout. Om 12.30 uur gingen de hemelsluizen open en viel er door een wolkbreuk een grote hoeveelheid water in korte tijd. In een half uur tijd viel er 30 liter neerslag en meer. Dat is meer dan wat er de voorbije twee maanden viel in Torhout.

De brandweer kreeg al verschillende oproepen binnen en gaat overal ter plaatse. Verschillende straten in het centrum zoals de Bassinstraat en de Lichterveldestraat staan blank. Ook de twee tunnels onder de spoorwegbruggen in de Tinnenbrugstraat en de Papebrugstraat zijn ondergelopen. Het water staat er zo'n 80 centimeter hoog.