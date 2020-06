Wereldgezondheidsorganisatie beveelt meteen oud reumamedicijn aan als standaardbehandeling voor COVID-19

Het medicijn is een courant medicijn en de meeste grote ziekenhuizen in ons land hebben het in voorraad. Particulieren kunnen het medicijn niet zomaar kopen bij de apotheker. Je hebt daarvoor een voorschrift nodig. Professor intensieve zorgen Pieter Depuydt van het UZ Gent denkt niet dat er een tekort zal ontstaan aan dit medicijn.

Het medicijn onder de naam dexamethason is 60 jaar oud. Het patent is ondertussen verlopen. Dat betekent dat de samenstelling vrij is als een soort “open source” en dat het kan geproduceerd worden als een generisch middel. Het zou dan ook geen probleem mogen zijn om het wereldwijd op grote schaal aan te maken, meent Depuydt. Het is trouwens een goedkoop medicijn. Een dosis voor één behandeling kost amper 6 euro.