Zwaargewonde bij verkeersongeval op E17 in Kruibeke

Het ongeval gebeurde in de richting van Antwerpen in de staart van de file ten gevolge van de Oosterweelwerken. Een verkeersdeskundige van het parket kwam ter plaatse om het ongeval te onderzoeken. Mogelijk wou de automobilist invoegen en zat hij in de dode hoek van de vrachtwagen die hem aanreed. Eén rijstrook was een tijdlang versperd waardoor er heel wat file ontstond.