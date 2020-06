Veel patiënten met een milde vorm van COVID-19 hebben tot 3 maanden na diagnose nog gezondheidsklachten 

De onderzoekers noemen de resultaten van hun studie "verbijsterend". "Je moet weten dat 83 procent van de ondervraagden aangaf dat ze voor hun coronabesmettting in goede gezondheid waren", zegt professor Chris Burtin (U Hasselt) die aan de studie heeft meegewerkt. "Terecht gaat er veel aandacht naar patiënten die in het ziekenhuis zijn beland. Maar onze groep patïënten geeft aan dat ze vaak helemaal geen nazorg hebben gehad. We moeten voorkomen dat dit soort mensen tussen wal en schip belandt. Patiënten die slechts een milde vorm van COVID-19 hebben gehad, hebben meer aandacht nodig."