Evenementensector barricadeert Heizelpaleis symbolisch met muziekkisten: "We worden vergeten"

Volgens de actievoerders zijn zo'n 3.200 bedrijven en 80.000 jobs in gevaar. "Elke dag zonder groen licht of zonder vooruitzichten van de overheid vergroot de kans op nog meer faillissementen in de sector. Door de onzekerheid blijven mensen ook evenementen schrappen. De situatie is ondragelijk", klinkt het. "Wij hebben vanaf het begin onze verantwoordelijkheid genomen: sinds 12 maart is er in ons land geen enkel evenement georganiseerd. Nu is het de beurt aan de regering om haar verantwoordelijkheid op te nemen en onze toekomst te garanderen", aldus nog de actievoerders.