Afstuderen als acteur: "We studeren af op een manier die niks met onze opleiding te maken heeft"

Afstuderen tijdens de coronacrisis is voor alle studenten een beetje afstuderen in mineur, maar voor de studenten van de opleiding acteren van het Conservatorium in Antwerpen is het bijzonder vreemd. Ze kunnen niet op het podium gaan staan en geen zaal vol publiek ontvangen. En dus verfilmden ze de theatertekst die ze als eindexamen wilden spelen. Als alles mee zit, spelen ze dit stuk in november toch nog op een echt podium.