Betonbedrijf uit Vlamertinge heeft veel schade na felle buien: "De site leek op een meer"

De wolkbreuk kwam iets te vroeg, want het bedrijf is bezig met de aanleg van een tweede bufferbekken dat regenwater zal opvangen. “Zo overbruggen we lange droogtes en helpen we overstromingen in de streek tegen te gaan, maar ik betwijfel of dat bufferbekken veel had geholpen. Zoveel neerslag in zo’n korte tijd is nog nooit gebeurd. Een van onze medewerkers, die hier al 30 jaar werkt, had dit nog niet meegemaakt. Geen enkele riolering of bedrijf kan zich hiertegen wapenen.”