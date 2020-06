Londerzeelse landbouwers willen hun boerenmarkt terug

Het gemeentebestuur is van plan om de boerenmarkten na de zomer opnieuw te laten doorgaan. “Het was keuzes maken tijdens de lockdown”, reageert burgemeester Conny Moons (LWD). “De gemeentediensten waren volop in de weer met de heropstart van de gewone markt. We moesten snel schakelen en konden niet alles ineens heropstarten. In het najaar starten we de boerenmarkten zeker weer op. Londerzeel zet al jaren heel erg in op streekproducten en dat gaan we blijven promoten", aldus de burgemeester.